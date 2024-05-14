Литвинов: «Сочи» заслуживает остаться в Премьер-лиге»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался об игре южан в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ сочинцы разгромили «Пари НН» со счётом 6:1. Несмотря на этот успех, команда Литвинова продолжает занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

«В этот раз просто всё залетело. Мы остаёмся в игре, у нас есть шансы остаться в Премьер-лиге. Мы будем бороться до конца, мы заслуживаем остаться», – цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт 18 мая против «Краснодара». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.