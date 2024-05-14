Аленичев: «Игра с «Балтикой» - самая важная для «Спартака»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящем финале Пути регионов Кубка России между калининградской «Балтикой» и «красно-белыми».

«Учитывая, что «Спартак» вряд ли попадёт в тройку, игра с «Балтикой» - самая важная в сезоне. «Спартак» обыграл «Краснодар», команда на подъёме. Видно, что ребята играют раскрепощено и интересно», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня, 14 мая, на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.