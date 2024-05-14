Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Гилерме

Вратарь «Локомотива» Гилерме может перейти в «Химки».

По информации «Чемпионата» , бразильский футболист с российским паспортом покинет московский клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Отмечается, что Гилерме была предложена должность в структуре «Локомотива», однако 38-летний вратарь хочет ещё поиграть. Помимо «Химок», опытный футболист имеет варианты для продолжения карьеры в Европе.

В текущем сезоне Гилерме провёл за «Локомотив» пять матчей, в которых пропустил пять голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Цвета «железнодорожников» голкипер защищает с 2007 года.