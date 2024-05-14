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Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Гилерме

14 Мая 2024 • 10:23 Комментировать
Локомотив Москва
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Факел
18.05 16:30
Вратарь «Локомотива» Гилерме может перейти в «Химки».
По информации «Чемпионата», бразильский футболист с российским паспортом покинет московский клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Отмечается, что Гилерме была предложена должность в структуре «Локомотива», однако 38-летний вратарь хочет ещё поиграть. Помимо «Химок», опытный футболист имеет варианты для продолжения карьеры в Европе.
В текущем сезоне Гилерме провёл за «Локомотив» пять матчей, в которых пропустил пять голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Цвета «железнодорожников» голкипер защищает с 2007 года. 
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