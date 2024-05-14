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Елагин назвал экс-игрока «Зенита», который украшал РПЛ

14 Мая 2024 • 10:18 Комментировать

Комментатор Александр Елагин вспомнил о бывшем нападающем петербургского «Зенита» Малкоме, который летом прошлого года был продан в Саудовскую Аравию за 50 миллионов евро.

«Малком украсил на чемпионат. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! Приятное впечатление производит! Это действительно очень серьезный футболист», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Малком является футболистом «Аль-Хиляля». 27-летний бразильский нападающий принял участие в 29 поединках чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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