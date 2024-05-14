Стало известно будущее Галактионова в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов должен остаться в клубе, независимо от того, какие результаты покажет команда по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», указывая на то, что место в тройке лучших не является определяющим фактором дальнейшей судьбы тренера.

Добавим, что за два тура до конца «железнодорожники» идут на четвёртой позиции, отставая от «Краснодара» на три очка. При этом подопечные Галактионова могут и опуститься на пятое место, поскольку всего в одном очке за ними расположился «Спартак».

В оставшихся встречах «Локомотиву» предстоит сыграть с воронежским «Факелом» и калининградской «Балтикой».