Тихонов: «Думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какой клуб он хотел бы видеть победителем нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Раньше все уставали от чемпионств «Спартака», сейчас то же самое происходит с «Зенитом». У меня, конечно, нет антагонизма к «Зениту», но, думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар», – приводит слова Тихонова Metaratings.

За два тура до финиша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» – на три. Отметим, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют друг с другом 25 мая в матче 30-го тура.