Елагин: «Кокорин - футболист от Бога»

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» и «Спартака» Александре Кокорине.
«Александр один из самых талантливых российских игроков последних лет. Это футболист от Бога! Ну и что? Где он, что он? Как он растратил свой потенциал? И таких примеров немало», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в настоящий момент Кокорин вступает в чемпионате Кипра за команду «Арис».
Александр является воспитанником академии московского «Локомотива». На клубном уровне нападающий поиграл за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину».
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