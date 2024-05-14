Экс-игрок «Динамо» оценил шансы Осинькина возглавить сборную России

Для того, чтобы возглавить сборную России, тренеру необходимо иметь опыт работы в топ-клубе. Так экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос о шансах наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина поработать в национальной команде.

«Чтобы Осинькину встать у руля сборной, сначала нужно потренировать топ-клуб. Без этого, думаю, в сборную дорога закрыта», - приводит слова Дьякова Metaratings.

В качестве возможных вариантов для Осинькина Дьяков озвучил «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что до работы в Самаре Осинькин возглавлял «Чертаново», с которым сумел пробиться в ФНЛ. Однако вскоре специалиста позвали в «Крылья Советов», и ведущие игроки команды ушли вслед за ним.