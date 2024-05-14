В «Зените» раскрыли детали нового контракта Семака

Елена Илюхина, председатель совета директоров петербургского «Зенита», дала комментарий по поводу возможного продления контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера», - передает слова Илюхиной пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России.

За два тура до завершения сезона РПЛ питерцы набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице.