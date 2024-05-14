Елагин: «Смолов безумно талантлив, но наелся футболом»

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился мнением о выступлениях нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова.
«Федор - безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. По своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Смолов провел 23 встречи в составе московского коллектива. 34-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами (два – с пенальти) и четырьмя результативными передачами.
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