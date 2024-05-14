Тихонов: «Все устают от чемпионств «Зенита»

Большая часть футбольной общественности хочет, чтобы чемпионский титул в РПЛ достался «Динамо» или «Краснодару», считает легенда «Спартака» и наставник «Енисея» Андрей Тихонов. По его мнению, всем уже надоели постоянные победы «Зенита».

«Скажу так, раньше все уставали от чемпионств «Спартака», сейчас то же самое происходит с «Зенитом». У меня, конечно, нет антагонизма к «Зениту», но, думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар», - приводит слова Тихонова Metaratings.

За два тура до окончания первенства лидирует «Динамо». На два очка отстаёт «Зенит», на три - «Краснодар». В последнем туре «бело-голубые» сыграют с «быками» в гостях.