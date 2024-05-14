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Агент Соу рассказал, когда футболист присоединится к «Ростову»

14 Мая 2024 • 09:35 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Луиджи Соррентино, агент игрока «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за «Анкарагюджю» на правах аренды, рассказал, когда 29-летний футболист вернётся в расположение российского клуба.

«Али присоединится к «Ростову» на первом сборе, он будет готов к первому туру», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 2 миллиона евро.

За два тура до конца РПЛ «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Анкарагюджю Али Соу Луиджи Соррентино ещё теги

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