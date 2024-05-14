Агент Соу рассказал, когда футболист присоединится к «Ростову»

Луиджи Соррентино, агент игрока «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за «Анкарагюджю» на правах аренды, рассказал, когда 29-летний футболист вернётся в расположение российского клуба.

«Али присоединится к «Ростову» на первом сборе, он будет готов к первому туру», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 2 миллиона евро.

За два тура до конца РПЛ «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.