В «Динамо» ответили на вопрос о контракте Нгамалё

Павел Пивоваров, который является генеральным директором московского «Динамо», дал комментарий по поводу трудового соглашения полузащитника Муми Нгамалё.
«У Муми есть соответствующая опция, она реализуется через инициативу одной из сторон. Клуб эту инициативу обязательно проявит. Вчера днем мы подали уведомление о продлении контракта», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне легионер принял участие в 31 поединке за «Динамо», отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. После 28 туров Премьер-лиги «бело-голубые» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на два балла.
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