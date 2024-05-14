Елагин высказался об игре нападающего «Динамо» Тюкавина

Российский комментатор Александр Елагин высказался об игре нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина.
«По поводу Константина могу сказать только одно. Очень рад, что именно в «Динамо» появилась такая звездочка. Причем наш парень, российский, а не бразилец. Но я бы его пока не переоценивал», - приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 36 поединках «бело-голубых», в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. После 28 туров чемпионата России «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице.
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