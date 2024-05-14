Известный комментатор посмеялся над сравнением «Динамо» с «Байером»

Футбольный комментатор Александр Елагин в разговоре с журналистами поделился мнением о сравнении московского «Динамо» с леверкузенским «Байером».

«Динамо» уже стали называть русским «Байером»? Ну нет, о чем вы говорите? Это по меньшей мере смешно. Сейчас очень рано говорить о чемпионстве «бело-голубых», - передает слова Елагина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке чемпионата России «Динамо» на выезде одержало волевую победу над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2, забив два мяча в компенсированное время. По итогам 28 туров «бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.