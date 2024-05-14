Евсеев оценил победную серию «Ахмата»

Бывший наставник воронежского «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением об успешном выступлении грозненского «Ахмата» в последних матчах чемпионата России.
«В нижней части таблице «Ахмат» невероятным спуртом оторвался. Наверняка сказалось назначение Адиева. В Грозный позвали своего человека, и они вышли из этой ситуации, выиграв пять матчей», - сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».
После 28 туров Российской премьер-лиги грозненская команда набрала 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке «Ахмат» на своем поле примет петербургский «Зенит».
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