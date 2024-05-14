Евсеев оценил победную серию «Ахмата»

«В нижней части таблице «Ахмат» невероятным спуртом оторвался. Наверняка сказалось назначение Адиева. В Грозный позвали своего человека, и они вышли из этой ситуации, выиграв пять матчей», - сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».