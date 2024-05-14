Евсеев назвал причину интриги в чемпионской гонке РПЛ

«Это уровень набора очков «Зенитом». У них много было возможностей, но они не смогли набрать очков. Создалась такая плотность, хотя три тура назад забылось, что «Краснодар» и «Динамо» могут побороться за чемпионство», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Россия 24».