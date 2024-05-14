Евсеев назвал причину интриги в чемпионской гонке РПЛ

Экс-тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказал мнение о титульной гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Это уровень набора очков «Зенитом». У них много было возможностей, но они не смогли набрать очков. Создалась такая плотность, хотя три тура назад забылось, что «Краснодар» и «Динамо» могут побороться за чемпионство», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Россия 24».
После 28 туров «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака отстает от идущего первым «Динамо» на два пункта.
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