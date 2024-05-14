Евсеев рассказал, как преобразился «Спартак» после ухода Абаскаля

Известный российский специалист Вадим Евсеев поделился мнением о преображении московского «Спартака» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» долго терпели, но, убрав Абаскаля и оставив Слишковича, команда раскрепостилась. «Спартак» побежал, качественно стал играть. Это говорит о плюсах тренерского штаба», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что с середины апреля «Спартак» не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке подопечные Слишковича одолели «Краснодар» со счетом 1:0. После 28 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.