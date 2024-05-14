Евсеев оценил нападающего «Спартака» Угальде

Экс-рулевой воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался об игре новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде. Футболист перешел в стан «красно-белых» из «Твенте» в зимнее трансферное окно.

«Не могу сказать, что он плохой игрок. У него хорошие игровые качества, есть техника, понимание игры, скорость. Надо дать время на адаптацию», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 13 поединках за московскую команду, записав на свой счет всего один забитый мяч.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» с 46 баллами располагается на пятой позиции в таблице.