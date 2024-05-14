Сутормин: «Выступление «Зенита» удивляет»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин прокомментировал неудачную игру петербургского «Зенита» во второй половине сезона Российской премьер-лиги.
«Выступление «Зенита» удивляет. Было много возможностей, которые не получилось реализовать. К сожалению, если брать «Зенит», то нет результата, который хотелось бы всем», - рассказал футболист в эфире «Коммент.Шоу».
В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака на своем поле потерпели минимальное поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1. После 28 туров «сине-бело-голубые» с 51 очком занимают второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.
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