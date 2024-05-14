Тихонов: «В нынешнем «Спартаке» нет Месси, но есть качественные футболисты»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о составе «красно-белых». Он подчеркнул, что сейчас в команде нет звезды.

«В «Спартаке» сейчас такого футболиста нет. Есть Соболев, который забивает и даёт команде как результат, так и эмоции. В нынешнем «Спартаке» нет Месси и Марадоны, но есть качественные футболисты», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле минимально победил «Краснодар» со счетом 1:0. По итогам 28 туров Премьер-лиги «народная команда» с 46 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.