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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартак» вернётся нападающий

14 Мая 2024 • 07:49 Комментировать

Каталонский «Эспаньол» принял решение относительно будущего форварда Кейта Бальде, арендованного у московского «Спартака». Как стало известно журналисту Анхелю Гарсии, испанский клуб не станет выкупать футболиста по окончании сезона-2023/2024.

Таким образом, летом 29-летний сенегальский футболист вернется в «народную команду». Срок действующего контракта Бальде с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. В текущем сезоне форвард провел 20 матчей и сделал лишь одну результативную передачу.

«Спартак» за два тура до завершения сезона РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.

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