Тихонов: «Не нужно забывать, сколько Семак чемпионств принёс «Зениту»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о решении руководства петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Наверное, руководство клуба устраивают нынешние результаты, и они не хотят ничего менять. У команды наблюдается небольшой кризис, но нужно не забывать, сколько Семак чемпионств принёс «Зениту», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что новый трудовой договор между «Зенитом» и Семаком будет рассчитан до 2030 года. Под руководством этого специалиста петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.