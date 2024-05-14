Тихонов высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

«К Джикии я отношусь очень хорошо. Не буду лезть в дебри и нефутбольные дела. Джикия – душа команды, капитан. Наверное, есть вопросы по игровым моментам, но не я буду говорить об этом», - передает слова специалиста Metaratings.ru.