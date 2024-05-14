Тихонов высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака», а ныне тренер Андрей Тихонов поделился мнением об игровой практике защитника Георгия Джикии в нынешнем сезоне.
«К Джикии я отношусь очень хорошо. Не буду лезть в дебри и нефутбольные дела. Джикия – душа команды, капитан. Наверное, есть вопросы по игровым моментам, но не я буду говорить об этом», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
В текущем сезоне защитник поучаствовал в 11 поединках «народной команды», в которых голевыми действиями не отметился. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.
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