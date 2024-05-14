Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

- Не помню, когда в предыдущий раз за три тура до окончания чемпионата России три команды претендовали на первое место. Наконец мы дождались такого. Помимо ожесточённой борьбы за чемпионство, немалый интерес вызывает и ситуация внизу таблицы. До сих пор неизвестна команда, которая вылетит с последнего места. Обычно явный аутсайдер теряет математические шансы остаться в Премьер-лиге за три, четыре, пять или шесть туров до конца турнира. Но в этом сезоне даже безнадёжный «Сочи», на протяжении всего чемпионата выглядевший слабее остальных, ещё сохраняет теоретические шансы не вылететь.

«Зенит», можно сказать, снял с себя чемпионские медали и оставил их. К сожалению, не нашлось команды с хорошей спортивной злостью, которая уже надёжно забрала бы их себе. «Краснодар» подошёл, поднял эти медали, но ему не хватило смелости надеть их на себя. Сейчас есть отличный шанс у «Динамо». Посмотрим, хватит ли у него смелости оставить золотые медали у себя и лишить «Зенит» чемпионского титула. Конечно, интрига захватывающая в последних двух турах будет, – отметил Лахиялов.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Ахматом», «Краснодар» – с «Сочи».