Шипицин: «Краснодар» загнанный или перепуганный»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о соперничестве трёх команд за золотые медали чемпионата России.

- Интересно всё складывается. У «Динамо» такой фарт, что оно в концовке забивает два гола чисто на везении. «Краснодар» как будто загнанный или перепуганный. Не знаю, почему очень важный матч просто отдали «Спартаку». «Зенит», я думаю, раньше времени почувствовал себя чемпионом, а тут раз – и расклад совсем другой. Не припомню, когда в конце чемпионата была столь напряжённая борьба и вверху, и внизу таблицы» – сказал Шипицин.

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