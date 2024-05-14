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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Только Галицкий заслуживает чемпионство» эксклюзив

14 Мая 2024 • 09:25 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Краснодар

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о золотой гонке в чемпионате России.

- Правильно кто-то сказал, что никто не хотел побеждать, что никто в мире не может играть хуже нас. Это точно. Просто удивительно. Легионеры «Зенита» – катастрофа, но там же ещё есть россияне. Сейчас даже страшно говорить о шансах на чемпионство, когда в поддавки играют.

По-моему, всё складывалось в пользу «Краснодара». Обыгрывайте «Крылья», обыгрывайте «Ахмат» – и вы на первом месте. «Краснодар» был ближе к чемпионству – не по игре, а как-то вот по всей обстановке, по составу по тому же. Единственное, тренерская чехарда их сильно подкосила.

Получается, сейчас вроде как всё зависит от «Динамо», но я боюсь, что в последнем туре, когда будет игра с «Краснодаром», они лишат друг друга чемпионства, поэтому «Зенит» опять чемпионом станет. Который вообще этого не заслуживает. Если кто-то и заслуживает золотые медали, то, как я говорил, Галицкий. Ему же должно воздаться за все его труды невыносимые, за построенный огромный стадион, а скольких он футболистов кормит и какую команду содержит. Если «Зенит» возьмёт чемпионство, это будет точно несправедливо. Они безобразно играют – точнее, они даже не играют.

«Краснодар» просто не усел перестроиться. Они до сих пор не понимают, что происходит и как. Игры сейчас нет ни у кого. Хотя бы лидерской, я не говорю уже о чемпионской. Какая была в одно время у «Крыльев», когда посмотришь, и правда видно, что игра выстроенная, мысль тренерская, сплочённый коллектив единомышленников, пусть и ровная команда без звёзд особых, – подчеркнул Чугунов.

За два тура до окончания чемпионата России «Динамо» опережает «Зенит» на два очка и «Краснодар» на три балла.

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