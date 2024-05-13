Канчельскис: «По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают»

Андрей Канчельскис, ранее выступавший за национальную команду России, дал свой комментарий о чемпионской гонке в РПЛ.

- По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают, все же играют в футбол, добиваются определенных результатов. Это же прекрасно, что интрига держится до последнего тура, - передаёт слова бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Legalbet.

Напомним, в настоящее время в таблице чемпионата на первой строчке идёт московской «Динамо», в активе которого 53 очка. Далее идёт «Зенит», набравший 51 балл, а замыкает тройку лидеров «Краснодар», который имеет в своей копилке 50 баллов. Отметим, что до конца чемпионата осталось два тура, а в последним туре между собой сыграют «Краснодар» и «Динамо».