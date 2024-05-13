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Тихонов предположил, при каком раскладе Слишковича стоит оставить в «Спартаке» автоматом

13 Мая 2024 • 23:24 Комментировать

При исполняющем обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимире Слишковиче «красно-белые» не проигрывают уже месяц. Андрей Тихонов, легенда «Спартака» и тренер «Енисея» порассуждал о том, при каких условиях Слишковича должны оставить в столичном клубе на посту главного тренера автоматически.

«Если команда продолжит при нем выигрывать: поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом. Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить, чтоб он работал дальше?», - говорит Тихонов Metaratings.

«Спартак» сейчас идёт на пятом месте в РПЛ, но может подняться в зону медалей. Также московский клуб может выиграть Кубок России.

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