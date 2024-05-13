Валерий Овчинников: «Ощущение, что «Краснодар» и не хочет выиграть титул»

Валерий Овчинников, известный отечественный специалист, дал свой комментарий о чемпионской гонке в текущем сезоне.

- Теперь «Динамо» близко к тому, чтобы стать чемпионом. Такое ощущение, что «Краснодар» и не хочет выиграть титул, у них были все шансы. Вот динамовцы воспользовались минимальными шансами. Последние игры показывают, что «Динамо» хочет стать чемпионом, - цитирует Валерия Овчинникова Betonmobile.ru.

Напомним, 11 мая команда Марцела Лички на выезде добилась волевой победы над «Балтикой» со счётом 3:2, это позволило столичной команде возглавить таблицу, спустив с первого места петербургский «Зенит». В тройку за два тура до конца сезона также входит «Краснодар», у которого 50 баллов в активе.

«Бело-голубые» в следующем туре примут у себя дома «Крылья Советов», а в заключительном матче сезона сыграют в гостях с «Краснодаром».