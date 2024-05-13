Портнягин: «Слишковича оставят главным тренером «Спартака», если он выиграет Кубок»

Игорь Портнягин, бывший форвард казанского «Рубина» порассуждал о будущем Владимира Слишковича. Босниец, сменивший Гильермо Абаскаля по-прежнему не теряет шансы на то, чтобы возглавить «красно-белых».

«Сейчас у «Спартака» идет все хорошо, нет никаких инфоповодов. Мне кажется, что, если он выиграет Кубок России, тяжело его будет не назначить», - говорит Портнягин для «Матч Премьер».

При Слишковиче «Спартак» ещё ни разу не проиграл с середины апреля. У клуба есть неплохие шансы на то, чтобы выиграть Кубок России. Да и в РПЛ клуб ещё может занять второе-третье место при некоторых условиях.