Асхабадзе рассказал, почему «Факел» остановился на кандидатуре Черевченко

В конце апреля в воронежском «Факеле» произошла смена тренера. Вместо Сергея Ташуева команду принял Игорь Черевченко.

Роман Асхабадзе, гендир «Факела» рассказал о причине назначения на пост Черевченко, который был свободен на тот момент.

«Нам в той ситуации нельзя было говорить о долгих переговорах. Все прошло быстро, тренер дал добро несмотря на тяжелое положение с точки зрения набора очков и задачу оставить команду в РПЛ», - говорит Асхабадзе для «Матч Премьер».

Как добавил функционер, Черевченко и его штаб за считаные пару дней прибыли в Воронеж и организовали работу с командой.

«Факел» за два тура до конца сезона имеет 29 очков. У клуба 11 место, отрыв от зоны вылета – три балла.