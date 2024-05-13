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Танасиевич: «Я уверен, что «Динамо» уже не упустит чемпионство» эксклюзив

13 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «бело-голубых» в этом сезоне. 

- «Динамо» уже не упустит чемпионство?

- Я в этом уверен.

- Но в последнем туре предстоит сложный матч с «Краснодаром», у которого, возможно, на кону будут стоять медали.

- Посмотрите, кто как играл в последних турах. Пусть «Динамо» даже плохо играло, но все равно побеждало. А это самое важное.

- Как оцените выступление «Динамо» в нынешнем чемпионате? Результаты выше ожидаемого?

- Турнирная таблица показывает, что команда выступает великолепно. Я связываю это с желанием, эмоциями. Есть все, что надо.

- Может быть такие результаты связаны с игрой соперников, которые дают шансы «Динамо» на золото?

- Не все зависит от соперников. «Динамо» играет хорошо.  

- Но у команды в этом сезоне было много игровых проблем, из-за чего команда выступала нестабильно.

- Это поначалу она играла нестабильно. Но когда нужно, «бело-голубые» сбалансировали игру и сделали то, что необходимо. И таблица сейчас это отражает. Не каждая команда может два матча подряд забивать в добавленное время. Значит, футболисты хорошо работают под давлением, в условиях стресса.   

- Многим ветеранам «Динамо» нравится Личка. Кого он открыл из игроков в этом сезоне?

- Вся команда при нем прогрессирует. Но самое главное – это чемпионство. После этого любые вопросы можно задавать. Игра сейчас не важна, а важна победа.

- Не думаете, что футболисты могут замандражировать, когда все в их руках?

- Тогда надо работать в детском саду, а не в футбольном клубе. 

- За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- За «Реал». Я с детства за него болею. Дело не в Роналду. Я начинал болеть, когда там еще блистал Миятович.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Йован Танасиевич

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