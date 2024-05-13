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Агент Тикнизяна рассказал о желании игрока перейти в европейский клуб

13 Мая 2024 • 22:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Александр Клюев, агент игрока «железнодорожников» Наира Тикнизяна, рассказал о желании игрока поиграть в Европе.

- Наир действительно хочет попробовать силы в Европе, как и многие наши ребята, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, как сложится. Давайте сейчас не будем об этом говорить, - цитирует агента защитника «Локомотива» Metaratings.

24-летний защитник выступает за столичную команду с 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче за «Локомотив», в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнёров. Также Тикнизян забил три гола в Кубке России и столько же раз ассистировал на одноклубников.


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Локомотив Москва Наир Тикнизян Александр Клюев ещё теги

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