Агент рассказал, почему Дзюба точно не переедет к Слуцкому в Китай до 2025 года

В последние недели в СМИ активно муссируются слухи о возможном «воссоединении» в Китае Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого, который ныне возглавляет «Шанхай Шеньхуа».

Леонид Гольдман, агент Дзюбы развеял в пух и прах все домыслы и инсайды по поводу переезда Артёма в шанхайский клуб до 2025 года.

«Лишь советую перечитать регламент чемпионата Китая по части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года», - говорит Гольдман для «Спорт-Экспресса».

Дзюба перестал регулярно играть и забивать за «Локо» этой весной, всё идёт к тому, что известный нападающий покинет «железнодорожников» по итогу сезона.