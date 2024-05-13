Писарев: «Акинфеев – наш топовый голкипер и легенда»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев дал свой комментарий относительно ротации вратарей в ЦСКА.

Напомним, в последних матчах вместо Игоря Акинфеева, многолетнего голкипера и капитана «армейского» клуба, в основном составе выходит 20-летний Владислав Тороп.

- Я хорошо отношусь к Игорю Акинфееву. Игорь – наш топовый голкипер и легенда, но он уже возрастной вратарь, и некоторые голы такие, немножко глазами иногда отбивает, - заявил Николай Писарев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 11 мая «армейский» клуб в гостях одержал победу над «Зенитом», ворота ЦСКА защищал Тороп и сумел несколько раз выручить свою команду после опасных моментов хозяев.