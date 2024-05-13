В «Факеле» высказались о будущем Черевченко по итогу сезона

В конце апреля в воронежском «Факеле» произошла тренерская рокировка. Вместо Сергея Ташуева «огнеопасных» возглавил Игорь Черевченко. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе порассуждал о будущем Черевченко после окончания сезона – до этого момента осталось два тура.

«Всё будет решатся постфактум. Мы полностью сконцентрированы на сохранении места в РПЛ. Задача одна — сохранить прописку. Рук не опускает, бьёмся за болельщиков, бьёмся за результат», - говорит Асхабадзе телеканалу «Матч Премьер».

Перед 29 туром Премьер-лиги у «Факела» в активе 29 очков и 11 место таблицы. Что примечательно, все команды с 11 по 14 место имеют по 29 баллов.