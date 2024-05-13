Писарев назвал тренера, с которым «Спартак» точно будет бороться за чемпионство

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, какой тренер должен прийти в «Спартак» ближайшим летом.

«Карпин, как по мне. Хочет ли он? Не знаю, надо у него спрашивать. Я же не звоню ему каждый день и спрашиваю: «Ты хочешь в «Спартак»?

Он был в «Спартаке» - и как игрок, и как тренер, и как руководитель. Но тогда он не был готов так, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать результат. Но это моё мнение. И оно субъективное: я работаю в его штабе, и я его друг», - сказал Писарев в программе «Это футбол, брат!»

- Карпин – это гарантия борьбы за чемпионство? – вопрос Писареву.

- Гарантия, - ответил специалист.

В настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.