Ловчев – о Галицком: «Многие боятся говорить правду, но я скажу»

«Краснодар» с каждым туром становится всё дальше от чемпионского титула и рискует опять ничего не выиграть. Евгений Ловчев, футбольный эксперт и бывший футболист «Спартака» высказался по поводу решения Сергея Галицкого, владельца «быков» уволить Владимира Ивича в марте, два месяца назад.

«Многие боятся говорить правду, но я скажу. Для в футболе самое большое разочарование сегодня не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Что хотят, то и творят. Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку — увольнять тренера, когда идёт борьба за первое место?», - задаётся вопросом для «РИА Новости» Ловчев.

Место Ивича, напомним, занял Мурад Мусаев, проведший три последних года в Азербайджане у руля «Сабаха».

«Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», - добавил Ловчев.

«Краснодар» идёт на третьем месте в РПЛ с 50 баллами, отставая от первого места на три.