Балахнин объяснил спад «Ростова»

«Ростов», отлично стартовавший весной во всех турнирах, в последних матчах переживает спад. Сергей Балахнин, бывший тренер дончан попытался объяснить это явление.

«Действия ростовчан в последних матчах предсказуемы. Я вообще удивлён, что оппоненты не начали подстраиваться под «Ростов» раньше», - говорит Балахнин для Legalbet.

На данный момент «Ростов» вылетел из Кубка России, а что касается РПЛ, то в лиге донской клуб занимает лишь девятое место с 40 баллами в активе. Последние два матча национального первенства дончане проиграли.

В оставшихся двух турах РПЛ «Ростову» предстоит сыграть дома с «Балтикой» и на выезде с питерским «Зенитом».