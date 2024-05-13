Бушманов: «Думаю, руководство «Спартака» ищет тренера, который что-то уже выигрывал в карьере»

Евгений Бушманов, ранее выступавший за «Спартак», высказался о потенциальном новом тренере для столичной команды.

Напомним, в середине апреля «Спартак» сообщил о прекращении сотрудничества Гильермо Абаскалем. С тех пор командой руководит босниец Владимир Слишкович, под руководством которого «красно-белые» ещё ни разу не проиграли.

- Думаю, руководство ищет главного тренера, который что‑то уже выигрывал в своей карьере. Я так понимаю, что «Спартак» российских специалистов не рассматривает, наверно, какого‑то иностранца, - передаёт слова экс-игрока «красно-белых» Metaratings.ru.

«Спартак» в следующем туре РПЛ у себя дома сыграет против «Рубина», встреча пройдёт 19 мая и начнётся в 14:15 по мск.