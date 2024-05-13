Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Эмоций много, но работа еще сделана не полностью»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе Константина Тюкавина и борьбе за чемпионство.

- «Динамо» идет на первом месте, есть отрыв. Все зависит от вашей команды. Есть волнение в связи с этим?

- Эмоций много, но работа еще сделана не полностью. Надо двигаться дальше. Впереди две игры. Мы хотим в них победить.

- Есть предчувствие, что «Динамо» не упустит первое место?

- Есть надежда на самый высокий результат.

- «Динамо» удержит Тюкавина летом?

- Посмотрим.

- Как оцениваете его прогресс в этом сезоне?

- Положительно. Мы очень рады. Один из лучших трансферов «Динамо» - это продление Тюкавина.

Елена Григорьевская