Наумов – о Батракове: «По нему видно, как он любит футбол»

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива» восхитился 18-летним игроком полузащиты «железнодорожников» Алексеем Батраковым.

«Мне очень нравится игра Батракова. По нему видно, как он любит футбол. Он азартен, и, несмотря на свой юный возраст, проделывает большой объём работы», - говорит Наумов для Legalbet, добавляя, что у футболиста намечаются отменные перспективы в «Локо».

Напомним, что Батраков в этом сезоне сыграл в силу возраста всего лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в них ему удалось забить один гол. Батраков является воспитанником академии «Локо», уже сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 200 тыс. евро.