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Наумов – о Батракове: «По нему видно, как он любит футбол»

13 Мая 2024 • 20:55 Комментировать

Николай Наумов, экс-президент московского «Локомотива» восхитился 18-летним игроком полузащиты «железнодорожников» Алексеем Батраковым.

«Мне очень нравится игра Батракова. По нему видно, как он любит футбол. Он азартен, и, несмотря на свой юный возраст, проделывает большой объём работы», - говорит Наумов для Legalbet, добавляя, что у футболиста намечаются отменные перспективы в «Локо».

Напомним, что Батраков в этом сезоне сыграл в силу возраста всего лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в них ему удалось забить один гол. Батраков является воспитанником академии «Локо», уже сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 200 тыс. евро.

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