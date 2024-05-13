Дьяков: «Не верю в Слишковича на длинной дистанции»

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности наставника «Спартака».

Эксперт заявил, что Слишкович не ставит «Спартаку» позиционную атаку, но «красно-белые» не смогут действовать вторым номером на протяжении всего сезона.

— Слишкович пришелся ко двору на короткий срок, но не особо в него верю на длинной дистанции, — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, Слишкович принял «Спартак» в середине апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца команда провела семь матчей, в которых ни разу не проиграла.