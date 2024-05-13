«Локомотив» принял финальное решение по Дзюбе и ещё трём игрокам

Спортивные руководители «Локомотива» окончательно определились с будущим четырёх футболистов команды. «Железнодорожники» решили не продлевать контракты с Артёмом Дзюбой, Даниилом Худяковым, Станиславом Магкеевым и Маринато Гилерме.

О том, что Дзюба, Худяков, Магкеев и Гилерме покинут «Локомотив» по завершению сезона, на своих страницах пишет «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о том, что Артём Дзюба может оказаться в «Шанхай Шеньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

«Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.