Игрок «Сочи» сравнил Роберта Морено с российскими тренерами

Вячеслав Литвинов, игрок «Сочи» высказался о Роберте Морено, главном тренере южан с минувшего декабря. Футболист сравнил Морено с российскими тренерами.

«Из основного, что отличается, это, наверное, уклон в сторону игры низом и спокойная атмосфера, отсутствие давления. Выходишь на поле, чувствуешь, что можешь спокойно выйти и играть, в голове нет лишнего негатива», - говорит Литвинов для «РБ Спорт».

Напомним, что сочинцы, довольно редко проигрывающие при Морено ещё имеют шансы на спасение в РПЛ. Отставание от 14 места составляет шесть очков, за оставшиеся два тура при определённых условиях южане ещё могут попасть в стыковые матчи.