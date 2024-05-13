Андреев: «Оренбург» приложит максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился комментарием о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше РПЛ.

— Приложим максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ. А как оно будет, одному богу известно, — цитирует Андреева «Чемпионат».

По итогам 28 сыгранных туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. Отрыв команды от зоны прямого вылета составляет три балла.

19 мая подопечные Давида Деограсии сыграют на выезде с «Уралом» в рамках 29-го тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 12:00 по столичному времени.