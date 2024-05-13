Игрок «Факела» Максимов: «Всегда, когда приходит новый тренер, появляется свежая кровь»

Максим Максимов, форвард воронежской команды, высказался о приходе Игоря Черевченко на должность наставника «Факела».

Напомним, Черевченко был назначен в «Факел» в конце апреля, до этого воронежским клубом руководил Сергей Ташуев.

- Всегда, когда приходит новый тренер, появляется свежая кровь, все вокруг оживает. Будем стараться набирать очки, чтобы остаться, - передаёт слова нападающего «Факела» «Матч ТВ».

Воронежцы в 28 матчах набрали 29 баллов и идут на 14 строчке в таблице, 18 мая клуб сыграет с «Локомотивом» в Москве, игра начнётся в 16:30 по столичному времени.