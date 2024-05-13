Что нужно «Динамо» для досрочного чемпионства на диване

Чемпионская интрига может разрешиться уже в следующем туре – в таком случае «Динамо» станет чемпионом в районе 21 часа по московскому времени в воскресенье. В хронологическом порядке в 29-м туре сначала «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», затем «Краснодар» встретится в гостях с «Сочи», а позже «Зенит» на выезде будет противостоять «Ахмату».

18 мая 14:00 Динамо – Крылья Советов

18 мая 19:00 Сочи – Краснодар

19 мая 19:00 Ахмат – Зенит

Если «Динамо» победит «Крылья», то станет досрочно чемпионом при условии, что «Краснодар» и «Зенит» не выиграют свои матчи в 29-м туре. И ничья с самарцами принесёт команде Марцела Лички раннее чемпионство – если «быки» и питерцы проиграют соответственно в Сочи и Грозном. Учитывая сверхкрупную победу «Сочи» в прошлом туре над «Пари НН» и пятиматчевую победную серию «Ахмата», потенциальные фиаско «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре выглядят вполне возможными.

В целом «Динамо» хватит набрать четыре очка в оставшихся матчах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», чтобы завоевать золотые медали, не оглядываясь на соперников. Свои победы в 29-м и 30-м турах обеспечат чемпионство «Динамо», а в случае двух поражений «бело-голубые» точно останутся без титула.

Кирилл Иванцов