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Спортивный директор «Оренбурга» ответил, готов ли клуб отпустить Куэро

13 Мая 2024 • 20:34 Комментировать
Урал
...
Оренбург
19.05 12:00

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора оренбургской команды, высказался о будущем легионера Джастина Куэро.

20-летний эквадорец в этом сезоне провёл за свою команду 20 матчей во всех соревнованиях, забил один гол и сделал две голевые передачи на партнёров.

- Готовы ли отпустить Куэро? Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока не думали, - передаёт слова спортивного директора «Оренбурга» «РБ Спорт».

«Оренбург» в настоящее время идёт на 12 строчке в таблице, имея в копилке 29 очков.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Урала», встреча пройдёт 19 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 13 Мая
20:34
Спортивный директор «Оренбурга» ответил, готов ли клуб отпустить Куэро
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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