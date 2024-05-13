Спортивный директор «Оренбурга» ответил, готов ли клуб отпустить Куэро

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора оренбургской команды, высказался о будущем легионера Джастина Куэро.

20-летний эквадорец в этом сезоне провёл за свою команду 20 матчей во всех соревнованиях, забил один гол и сделал две голевые передачи на партнёров.

- Готовы ли отпустить Куэро? Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока не думали, - передаёт слова спортивного директора «Оренбурга» «РБ Спорт».

«Оренбург» в настоящее время идёт на 12 строчке в таблице, имея в копилке 29 очков.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Урала», встреча пройдёт 19 мая.